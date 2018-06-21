Девушек научили, как в жару ходить без бюстгальтера

Эксперты из мира моды объяснили прекрасной половине человечества, как носить одежду без бюстгальтера в жаркую погоду.

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В первую очередь, они рекомендуют избегать прозрачных материалов, а также «слегка» прозрачных, поскольку при ярком дневном свете грудь будет видна даже через них.

В частности они советуют брать пример с Виктории Бекхэм, которая носит полупрозрачные платья, но сверху всегда надевает легкие тренчи, прикрываясь дополнительным слоем ткани.

Также следует купить платье-комбинацию, которое можно надевать под белое летнее платье вместо бюстгальтера. Однако светлые вещи советуют заменить на одежду темных оттенков, так как они просвечивают практически всегда.

При отсутствии бюстгальтера декольте наряда не должно быть слишком глубоким, что позволит избежать конфуза, когда женские прелести случайно оголялись на публике.