На пост председателя ОГП претендуют три кандидата

Три кандидатуры выдвинуты на пост председателя Объединенной гражданской партии. Отчетно-выборный съезд пройдет 8 июля.

О своем намерении побороться за лидерство в партии уже заявили депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и два заместителя председателя — Николай Козлов и Василий Поляков.

Сейчас партию возглавляет Анатолий Лебедько.

Все областные отчетно-выборные собрания и конференции уже состоялись. На съезд согласно квоте избраны 115 делегатов: от Минской области — 16, от Гомельской — 10, от Витебской — 11, от Могилевской — 13, от Гродненской — 11, от Брестской — 9, от Минской городской — 45.

На съезде планируется утвердить обновленные основные документы партии: программу ОГП, программу «Миллион новых рабочих мест», изменения в устав ОГП, сообщает пресс-служба партии.