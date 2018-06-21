На пост председателя ОГП претендуют три кандидата

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Три кандидатуры выдвинуты на пост председателя Объединенной гражданской партии. Отчетно-выборный съезд пройдет 8 июля.

О своем намерении побороться за лидерство в партии уже заявили депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и два заместителя председателя — Николай Козлов и Василий Поляков.

Сейчас партию возглавляет Анатолий Лебедько.

Все областные отчетно-выборные собрания и конференции уже состоялись. На съезд согласно квоте избраны 115 делегатов: от Минской области — 16, от Гомельской — 10, от Витебской — 11, от Могилевской — 13, от Гродненской — 11, от Брестской — 9, от Минской городской — 45.

На съезде планируется утвердить обновленные основные документы партии: программу ОГП, программу «Миллион новых рабочих мест», изменения в устав ОГП, сообщает пресс-служба партии.

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Тэги: ОГП съезд ОГП Персона: Анна Канопацкая Николай Козлов Анатолий Лебедько Василий Поляков

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