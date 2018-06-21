На первом концерте «Джазовых вечеров-2018» состоится духовой батл

23 июня на первом концерте «Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ» зрителей ждет 12-летний тромбонист, духовой батл и одна из главных мелодий Майлза Дэвиса. Хэдлайнером вечера будет солист Mingus Big Band Алекс Сипягин (США).

«Джазовые вечера-2018» откроет тромбонист Илья Киселев из поселка Красная Слобода Солигорского района, воспитанник местной Детской школы искусств. Он является обладателем Гран-при конкурса «Джаз-тайм» (Солигорск, 2016), дипломантом конкурса «Щелкунчик» телеканала «Культура» (Москва, 2017), а также победителем и призером многих других мероприятий.

Важным моментом первого вечера также станет «Духовой батл», в котором в сопровождении Premier Orchestra сразятся Алекс Сипягин — труба (США), Алексей Losh Малахов — саксофон (Германия), Владимир Михнович — саксофон (Беларусь), Дмитрий Бударин — тромбон (Россия — Беларусь).

Помимо них в программе выступления Жоандера Сантоса — вокал, гитара (Бразилия) и Minimal Groove Band (Беларусь).

Концерты «Джазовых вечеров» в этом году будут продолжаться с 20:30 до 23:00, вход свободный.

Второй концерт состоится 27 июня при участии Claus Reichstaller Quartett (Германия), Jonah Levine Collective (США), Квартета Павла Орлова (Беларусь-Россия).

Заключительный джазовый вечер пройдет 7 июля: выступят Camelia Ben Naceur Trio (Франция), Сиван Арбель — вокал (Израиль), Lu Krukovskaya Project (Беларусь), Джаз-трио Евгении Летун (Беларусь).

Музыкальной темой фестиваля этого года станет знаменитая композиция So What Майлза Дэвиса, которая будет звучать на всех концертах.