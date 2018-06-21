Kia начал продажи спортивного фастбека Stinger — цены от 40 тыс. долларов

На белорусском авторынке стартовали продажи новой флагманской модели Kia — спортивного фастбека Stinger.

Фото с сайта «За рулем»

Топовая версия оснащается шестицилиндровым бензиновым двигателем 3,3 литра с двойным турбонаддувом мощностью 370 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом.

Время разгона до 100 км/ч составляет всего 4,9 секунды. Максимальная скорость — 270 км/ч.

В Минске эту модель можно купить за 54,5 тыс. долларов в эквиваленте, а базовая версия обойдется примерно в 40 тыс. долларов.

Это не первая новинка на отечественном авторынке, представленная в июне. Не так давно «народный автомобиль», собранный в Беларуси, представил завод «БелДжи».

Бюджетный седан Geely Emgrand 7 в базовой комплектации будут выпускать с объемом двигателя 1,5 литра, мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач. Также на заводе будут собирать седан с объемом двигателя 1,8 л, мощностью 129 л.с. и бесступенчатым вариатором.

Цена на Geely Emgrand 7 пока еще не утверждена, но ориентировочно автомобиль будет стоить от 23 тысяч рублей (примерно 11,5 тыс. долларов).

Всего в 2018 году в Беларуси ожидается рекордный рост продаж автомобилей Kia. Как заявил замдиректора автоцентра «Атлант-М на Независимости», который является официальным импортером южнокорейского автопроизводителя Kia Motors, Дмитрий Маркович, в прошлом году в Беларуси было продано 1740 новых автомобилей Kia, а в этом планируется продать около 3000.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, продажи новых автомобилей в Беларуси выросли за четыре месяца 2018 года на 57%. Согласно прогнозам в целом по году авторынок может вырасти на 35% до 45-50 тыс. машин.

«Цивилизованный автомобильный бизнес в нашей стране в этом году показывает уверенный рост. Это дает перспективу продаж как представленным брендам в нашей стране, так и отечественному автопрому. Потому что, по нашим прогнозам, если те темпы прироста рынка, которые были за четыре месяца и превысили 50%, сохранятся даже с условием затухания, то в целом объем продаж новых автомобилей может достигнуть 45—50 тысяч новых автомобилей», — заявил председатель правления БАА Сергей Михневич 30 мая на пресс-конференции в Минске.