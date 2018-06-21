Деревенский детектив: сельчанин сначала душил сожительницу, а потом с ножом напал на участкового

До пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит 43-летнему жителю поселка Порозово (Свислочский район).

Выпивая в течение дня, ближе к вечеру он захмелел до такой степени, что напал на сожительницу — неоднократно душил и угрожал убить.

Женщина, испугавшись его намерений, убежала из дома и обратилась к участковому. Спрятав ее у себя дома, он вызвал подмогу.

Спустя несколько часов к нему «на разборки» заявился дебошир. Размахивая ножом, он угрожал убить участкового, если тот не отдаст ему табельное оружие и ключи от служебного авто.

Сотрудник милиции решил «поддаться» сельчанину и пригласил его в дом, чтобы выполнить требование злоумышленника.

«Как только последний переступил порог, то сразу оказался на полу и в наручниках. В гостях у потерпевшего находился коллега по работе, вместе с которым они аккуратно справились с дебоширом, не дав тому и шанса пустить в ход имевшийся при себе нож», — сообщили в УВД Гродненской области.

Протрезвев и осознав во что вляпался, мужчина попытался объяснить, что таким образом хотел пошутить.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (Разбой), санкции которой предусматривают наказание до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.