МВД предлагает ввести уголовную ответственность за хранение детского порно

В Беларуси необходимо ввести уголовную ответственность за коллекционирование детской порнографии и интернет-груминг.

Такую меру для борьбы с сексуальными преступлениями против детей предложили на заседании коллегии Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба министерства.

За 6 лет количество преступлений на сексуальной почве выросло в 16 раз. В 4 раза больше детей потерпело от сексуального насилия со стороны взрослых. Только за 5 месяцев 2018 года от педофилов пострадало в полтора раза больше детей, чем за аналогичный период прошлого года. В 1,7 раза увеличилось количество подозреваемых. Выявлено в 1,4 раза больше преступлений, чем в прошлом году.

Милиционеры предлагают ввести уголовную ответственность за так называемый интернет-груминг, когда взрослые через интернет психологически обрабатывают и склоняют детей к сексуальным отношениям.

Хранение детской порнографии в нашей стране до сих пор уголовно не наказуемо. Речь идет о коллекционировании порнографических материалов без цели сбыта.

Вопрос о внесении в законодательство соответствующих изменений и дополнений будет проработан в ближайшее время.