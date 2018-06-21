Латвийская компания не хочет возвращать белорусскую нефть

«LatRosTrans» обжалует решение Латгальского окружного суда от 7 июня 2018 года, которое признает право белорусской компании «Полоцктранснефть Дружба» на технологическую нефть из нефтепровода на латышской территории.

«LatRosTrans» считает, что решение Латгальского окружного суда противоречит решению Верховного Совета Латвийской Республики от 24 августа 1991 года «Об обеспечении экономической основы государственности Латвийской Республики», которое определило, что Латвия стала собственником всех активов бывших предприятий СССР, расположенных на территории Латвии», — говорится в пресс-релизе компании.

«Решение противоречит позиции и Министерства иностранных дел, и Юридического бюро Сейма, которые подтвердили, что находящиеся на территории Латвии нефтетрубопроводы и нефть внутри них при восстановлении независимости Латвии стали государственной собственностью Латвии, и что Латвия не выражала обязывающих для нее намерений передавать нефть Беларуси либо ее предприятию», — уверены в компании «LatRosTrans».

По мнению латвийской компании, решение суда подвергает риску другие активы на территории Латвии, которые раньше принадлежали СССР.

Судебный спор возник в 2010 году, когда «LatRosTrans» решило слить нефть из нефтепровода на латышской территории. В декабре 2011 года латвийская компания продала выкачанную из нефтепровода Полоцк — Вентспилс технологическую нефть за 15 млн латов.

Верховный суд Латвии в декабре 2016 года установил, что представители вернувших свою независимость стран — Беларуси, Латвии и Литвы — от имени правительств своих государств заключили соглашение, назвав его Актом о разделе имущества, расположенного на их территориях, между государствами. Согласно этому документу нефть принадлежит Новополоцкому предприятию по транспорту нефти «Дружба», впоследствии преобразованному в ОАО «Полоцктранснефть Дружба».