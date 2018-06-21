Отравитель рыбы в реке Гольшанка — местный крахмальный завод

/ Общество
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды выявило причины гибели рыбы в реке Гольшанка в Гродненской области.

Фото: БЕЛТА

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе ведомства, 3 июня межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира обнаружила в Гольшанке мертвую рыбу, среди которой оказались особи занесенных в Красную книгу форели и речной миноги. Специалисты провели отбор проб поверхностных и сточных вод на пяти участках реки в Ошмянском и Воложинском районах, а также пробы сточных вод с ОАО «Гольшанский крахмальный завод».

«Исследования сточных вод завода зафиксировали превышение показателей биохимического потребления кислорода — 161 ПДК (предельно допустимая концентрация), химического потребления кислорода — 36 ПДК, по аммоний-иону — 24 ПДК, по фосфат-иону — 21 ПДК, по взвешенным веществам — 6 ПДК. Причина превышения показателей — поступление в воду большого количества органических и биогенных веществ. Вместе с тем в реке выше места аварийного сброса показатели были в пределах нормы», — сообщили в пресс-службе.

Виновным признан Гольшанский крахмальный завод. По данному факту Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды начал административный процесс. Предварительный ущерб, причиненный окружающей среде, оценен в 2 тыс. 500 рублей. Заводу придется выплатить эту сумму плюс штрафные санкции, предусмотренные законодательством.

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Тэги: экология отравление реки крахмальный завод Город: Гродно Ошмяны Воложин

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  • Ничего себе ущерба насчитали заводу ! Аж целых 2500 руб. ! И это за рыбу из Красной книги. А поймали бы браконьера (у которого з/п рублей эдак 200-300 и дети малолетние) - посадили бы да и штраф раз в пять "в плечи"... .
  • Ничего себе ущерба насчитали заводу ! Аж целых 2500 руб. ! И это за рыбу из Красной книги. А поймали бы браконьера (у которого з/п рублей эдак 200-300 и дети малолетние) - посадили бы да и штраф раз в пять "в плечи"... .