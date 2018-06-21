ЧМ-2018 по футболу. Дания и Австралия сыграли вничью

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Сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1 на чемпионате мира по футболу. Матч второго тура группового раунда в группе С состоялся 21 июня в Самаре.

Счет открыли датчане — на 7-й минуте отличился Кристиан Эриксен. Однако еще до перерыва австралийцы отыгрались. На 38-й минуте гол с пенальти забил капитан сборной Миле Йединак.

Причем одиннадцатиметровый был назначен после просмотра судьей видеоповтора. Главный арбитр испанец Антонио Матеу усмотрел игру рукой в своей штрафной у датского форвард Юссуфа Поульсена, который к тому же получил вторую на турнире желтую карточку и пропустит следующий матч.

Для реализовавшего пенальти Йединака это уже второй гол на чемпионате, первый он забил в ворота Франции и также с одиннадцатиметрового.

В первом туре, напомним, Дания обыграла Перу — 1:0, а Австралия проиграла Франции — 1:2. Сегодня в Екатеринбурге сыграют Франция и Перу.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Миле Йединак Кристиан Эриксен Юссуф Поульсен Антонио Матеу

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