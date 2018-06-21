Порошенко позвонил Путину и поговорил о Сенцове

Порошенко призвал Путина освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах.

Фото: president.gov.ua

Телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным состоялся сегодня по инициативе украинской стороны, сообщает пресс-служба российского президента.

Как отмечает пресс-служба Порошенко, «глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях».

Украина требует допустить уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову к режиссеру Олегу Сенцову и другим украинским заключенным.

В сообщении пресс-службы российского президента обсуждение темы политзаключенных описано так:

«Затронута также тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских – в России».

Напомним, кинорежиссера Олега Сенцова в России обвинили в создании террористической организации в Крыму весной 2014 года. 25 августа 2015 года его приговорили к 20 годам строгого режима. Свою вину он не признает, не считает себя гражданином России и неоднократно заявлял о применяемых к нему пытках. Дело Сенцова вызвало широкий международный резонанс. В поддержку режиссера выступили политики и деятели культуры.

14 мая он объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. С 28 мая Сенцов начал получать в колонии поддерживающую терапию.