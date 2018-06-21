Директора и учителей одной из школ Полоцкого района обвиняют в мошенничестве и хищениях

Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета завел несколько уголовных дел в отношении преподавателей и руководства одной из общеобразовательных школ.

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Основанием для возбуждения дел стали материалы проверки, поступившие из межрайонного комитета госконтроля, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. Согласно собранной информации, директор, его заместитель и ряд учителей школы в 2015—2017 годах завышали себе педагогическую нагрузку, отражая в документации учащихся, которые на самом деле учреждение образования не посещали. Установлено также, что в журналы индивидуальных и групповых учебных занятий вносились сведения о посещении мнимыми учениками факультативных занятий.

Схема была простая — в большинстве случаев прежде посещавшие факультативы школьники для сохранения педагогической нагрузки учителей-предметников продолжали числиться в журналах индивидуальных учебных занятий, им даже выставлялись отметки. Потом данные из журналов включались в табели учета рабочего времени, по которым необоснованно начислялась зарплата.

Сумма незаконно выплаченных средств составила свыше 24 тысяч рублей.

Двум 50-летним учителям, похитившим более 600 рублей и 1160 рублей соответственно, предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). Они признали вину и возместили причиненный бюджету ущерб.

Передано прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении 43-летнего заместителя директора школы, которая, злоупотребляя служебными полномочиями, совершила хищение на сумму более 1200 рублей.

Следователи Полоцкого МОСК продолжают расследовать семь уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями в отношении педагогов и директора школы. Проводятся допросы учащихся и их родителей, а также очные ставки с фигурантами, принимаются меры к возмещению ущерба.