Таиланд возглавил рейтинг десяти самых опасных стран для туристов

Британская страховая компания Endsleigh составила рейтинг из десяти самых опасных стран для путешествий, сообщает lenta.ru со ссылкой на Express.

Эксперты выяснили, что наиболее рискованное для туристических поездок место — Таиланд. Почти четверть страховых претензий (23 процента) за 2017 год было составлено именно там.

Второе место разделили Чили и США, в каждой из которых было по 15 процентов от общей суммы страховых претензий.

Вдобавок в список вошли Франция (семь процентов), Испания (восемь процентов) и Германия (восемь процентов).

Во Франции и Испании путешественники чаще всего обращались в страховую компанию из-за карманных краж. Специалисты порекомендовали туристам, которые планируют поездку в эти страны, быть внимательнее к личным вещам.

Также в рейтинге самых опасных для туризма стран оказались Непал (восемь процентов), Перу (восемь процентов), Багамские острова (четыре процента) и Бразилия (четыре процента).

В марте мексиканская неправительственная организация «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовному правосудию» опубликовала топ-50 самых опасных городов мира. На первом месте в рейтинге оказался мексиканский город Лос-Кабос. В 2017 году на каждые 100 тысяч жителей там приходилось 111,33 убийства.