Таиланд возглавил рейтинг десяти самых опасных стран для туристов

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Британская страховая компания Endsleigh составила рейтинг из десяти самых опасных стран для путешествий, сообщает lenta.ru со ссылкой на Express.

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Эксперты выяснили, что наиболее рискованное для туристических поездок место — Таиланд. Почти четверть страховых претензий (23 процента) за 2017 год было составлено именно там.

Второе место разделили Чили и США, в каждой из которых было по 15 процентов от общей суммы страховых претензий.

Вдобавок в список вошли Франция (семь процентов), Испания (восемь процентов) и Германия (восемь процентов).

Во Франции и Испании путешественники чаще всего обращались в страховую компанию из-за карманных краж. Специалисты порекомендовали туристам, которые планируют поездку в эти страны, быть внимательнее к личным вещам.

Также в рейтинге самых опасных для туризма стран оказались Непал (восемь процентов), Перу (восемь процентов), Багамские острова (четыре процента) и Бразилия (четыре процента).

В марте мексиканская неправительственная организация «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовному правосудию» опубликовала топ-50 самых опасных городов мира. На первом месте в рейтинге оказался мексиканский город Лос-Кабос. В 2017 году на каждые 100 тысяч жителей там приходилось 111,33 убийства.

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Тэги: туризм самые опасные страны Город: Лос-Кабос

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