Минтранс предлагает «стучать» на Транспортную инспекцию
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси считает недопустимым проводить проверки во время автомобильной перевозки пассажиров.
В случае, если Транспортная инспекция превышает полномочия и мешает перевозчику выполнять свою работу, Минтранс советует пострадавшим обращаться в министерство с жалобой. Такое предложение
Свою позицию Минтранс обосновывает нормами указа «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».
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Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси является органом по обеспечению контроля за транспортной деятельностью.
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