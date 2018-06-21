Минтранс предлагает «стучать» на Транспортную инспекцию

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси считает недопустимым проводить проверки во время автомобильной перевозки пассажиров.

В случае, если Транспортная инспекция превышает полномочия и мешает перевозчику выполнять свою работу, Минтранс советует пострадавшим обращаться в министерство с жалобой. Такое предложение опубликовано на официальном сайте министерства.

Свою позицию Минтранс обосновывает нормами указа «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».

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Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси является органом по обеспечению контроля за транспортной деятельностью.