Укусивший милиционера рецидивист из Мозыря приговорен к 2,5 годам колонии

Суд Мозырского района вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, который обвинялся в хулиганстве и насилии в отношении сотрудника милиции.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного суда, в марте 2018 года пьяный мозырянин умышленно нанес пять ударов монтировкой по кузову чужого автомобиля. В этот же день он, будучи нетрезвым в своей квартире, оказал сопротивление сотруднику милиции, пытавшемуся доставить дебошира в райотдел, нанес милиционеру удары кулаком и укусил за ногу.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на два с половиной года в исправительной колонии в условиях строгого режима.

С обвиняемого будут взысканы 842 рубля 87 копеек в счет возмещения ущерба автомобилю и госпошлина в сумме 42 рубля 14 копеек.

Как ранее сообщал телеканал «Мозырь», 8 марта житель райцентра повздорил с подругой. Ссора произошла в автомобиле во время движения. Обиженная девушка, которая управляла машиной, припарковала авто и ушла. Тогда за руль сел ее спутник. В районе автовокзала его «Вольво» подрезал «Мерседес-Бенц-Спринтер». Со словами «я научу тебя водить» виновник дорожного инцидента схватил монтировку и стал наносить удары по микроавтобусу, а затем уехал. Водитель «избитого» авто запомнил номер транспортного средства и передал данные в милицию.

Милиционеры, выехав по адресу нарушителя, заметили на площадке буйного мужчину, который молотил по электрощитку — по его словам, в квартире пропал свет. В ответ на требование проследовать в РОВД мужчина несколько раз ударил сотрудника милиции и укусил его за ногу.

В октябре прошлого года обвиняемый освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за сопротивление и применение насилия в отношении сотрудника милиции.