Виктория Азаренко попрощалась с теннисным турниром Mallorca Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на турнире Mallorca Open в Испании.
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В стартовом матче Виктория Азаренко переиграла швейцарскую теннисистку Штефани Фегеле (93-й номер рейтинга WTA) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.
В парном разряде Виктория Азаренко и россиянка Светлана Кузнецова уступили американскому дуэту Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария — 2:6, 3:6. Белорусско-голландский тандем Лидия Морозова / Лесли Керхове сегодня выиграл в 1/4 финала у австралийско-украинской пары Анастасия Родионова / Надежда Киченок — 6:7 (5:7), 7:5, 10:5.
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