ЧМ-2018. Сборная Хорватии разгромила аргентинцев и вышла в плей-офф

Сборная Хорватии нанесла крупное поражение команде Аргентины в матче 2-го тура группового раунда чемпионата мира-2018 в России — 3:0.

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На 52-й минуте полузащитник хорватов Анте Ребич вывел команду вперед. На 79-й минуте сборная Хорватии увеличила преимущество: мяч забил полузащитник Лука Модрич. На 90-й минуте отличился полузащитник Иван Ракитич.

Нападающий аргентинцев Лионель Месси второй матч подряд не забивает за сборную. В матче с исландцами 16 июня форвард не реализовал пенальти.

Таким образом балканцы гарантировали себе место в 1/8 финала мундиаля.

А в матче Франция — Перу трехцветные одержали победу, благодаря голу нападающего Килиана Мбаппе на 34-й минуте. Второй подряд викторией сборная Франции обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства. Тогда как перуанцы таких шансов лишились.