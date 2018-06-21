ЧМ-2018. Сборная Хорватии разгромила аргентинцев и вышла в плей-офф

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Сборная Хорватии нанесла крупное поражение команде Аргентины в матче 2-го тура группового раунда чемпионата мира-2018 в России — 3:0.

Фото: pressball.by

На 52-й минуте полузащитник хорватов Анте Ребич вывел команду вперед. На 79-й минуте сборная Хорватии увеличила преимущество: мяч забил полузащитник Лука Модрич. На 90-й минуте отличился полузащитник Иван Ракитич.

Нападающий аргентинцев Лионель Месси второй матч подряд не забивает за сборную. В матче с исландцами 16 июня форвард не реализовал пенальти.

Таким образом балканцы гарантировали себе место в 1/8 финала мундиаля.

А в матче Франция — Перу трехцветные одержали победу, благодаря голу нападающего Килиана Мбаппе на 34-й минуте. Второй подряд викторией сборная Франции обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства. Тогда как перуанцы таких шансов лишились.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Анте Ребич Лука Модрич Иван Ракитич Лионель Месси Килиан Мбаппе

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