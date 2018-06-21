Видеофакт. Как Хорватия громила Аргентину

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Один из фаворитов чемпионата мира по футболу сборная Аргентины оказалась на грани вылета.

После двух матчей у ведомой Лионелем Месси всего одно очко, заработанное в стартовом матче против дебютанта Исландии. Во втором матче — с командой Хорватии — Аргентина и вовсе была разгромлена.

Свидетелями этого стали более 43 тысяч зрителей, собравшихся на стадионе в Нижнем Новгороде.

Основные события произошли во втором тайме. Все три гола хорватов претендуют на попадание в топ лучших голов этого чемпионата. Отличились Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.

 

 

«Мы обыграли Аргентину, у которой есть лучший футболист планеты Лео Месси. И это огромное достижение для сборной Хорватии. Верил ли я, что мы можем выиграть? Если ты не веришь в себя, то ничего не достигнешь. Нам важно продолжать в том же духе», — заявил после матча главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Хорватские футболисты уже обеспечили себе выход из группы. Заключительный матч на предварительном этапе они сыграют 26 июня в Ростове-на-Дону против Исландии.

22 июня в группе D состоится матч Нигерия — Исландия (Волгоград), Аргентина 26 июня в Санкт-Петербурге встретится с Нигерией.

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 футбол-Хорватия Персона: Анте Ребич Лука Модрич Иван Ракитич Лионель Месси Златко Далич

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