Видеофакт. Как Хорватия громила Аргентину

Один из фаворитов чемпионата мира по футболу сборная Аргентины оказалась на грани вылета.

После двух матчей у ведомой Лионелем Месси всего одно очко, заработанное в стартовом матче против дебютанта Исландии. Во втором матче — с командой Хорватии — Аргентина и вовсе была разгромлена.

Свидетелями этого стали более 43 тысяч зрителей, собравшихся на стадионе в Нижнем Новгороде.

Основные события произошли во втором тайме. Все три гола хорватов претендуют на попадание в топ лучших голов этого чемпионата. Отличились Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.

«Мы обыграли Аргентину, у которой есть лучший футболист планеты Лео Месси. И это огромное достижение для сборной Хорватии. Верил ли я, что мы можем выиграть? Если ты не веришь в себя, то ничего не достигнешь. Нам важно продолжать в том же духе», — заявил после матча главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Хорватские футболисты уже обеспечили себе выход из группы. Заключительный матч на предварительном этапе они сыграют 26 июня в Ростове-на-Дону против Исландии.

22 июня в группе D состоится матч Нигерия — Исландия (Волгоград), Аргентина 26 июня в Санкт-Петербурге встретится с Нигерией.