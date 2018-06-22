Тадеуш Кондрусевич: гендерная идеология ведет к разрушению традиционной семьи

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси 21 июня обратился к Александру Лукашенко с открытым письмом, в котором предложил участие Костела в обсуждении законопроектов о защите института традиционной семьи.

«В последнее время в СМИ ведется широкая дискуссия о новой концепции закона о борьбе с домашним насилием. Вопросы защиты института семьи, нравственного воспитания детей и молодежи волнуют всех нас… Поэтому считаю, что обсуждение таких важных для нашего общества законопроектов должно вестись с участием представителей традиционных для Беларуси вероисповеданий, которые на протяжении веков проповедуют фундаментальные семейные ценности и учат таким отношениям между членами семьи, которые исключают насилие», — пишет Кондрусевич.

К сожалению, продолжает он, эти законопроекты пока недоступны для общественности, что порождает разнообразные слухи и домыслы.

«При любых изменениях в законодательстве необходимо руководствоваться национальными интересами и учитывать духовные ценности белорусского народа, а не идти вслед за губительными секулярными тенденциями, в том числе за гендерной идеологией, которая ведет к разрушению традиционной семьи», — считает архиепископ, сообщает БелаПАН .

Кондрусевич надеется, что «белорусское законодательство еще более четко поставит преграду пропаганде нетрадиционного сексуального поведения, афишированию и позитивному представлению содомского образа жизни».

«Задачу сохранения и возрождения семьи, а также традиционных семейных и нравственных ценностей нашему обществу приходится решать в непростых социально-экономических условиях и в условиях пропаганды антихристианской семейной идеологии и тенденций принятия законодательных актов, которые противоречат традициям белорусского народа», — отмечает Кондрусевич.

Митрополит обращается с просьбой к Лукашенко «сделать все возможное, чтобы реальные законодательные шаги способствовали сохранению и укреплению Богом созданного института семьи, защите женщин и детей от различных форм насилия, а также сохранению традиционных духовных ценностей, на которых должно строиться будущее нашего общества».