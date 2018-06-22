Сержант внутренних войск получил два года «химии» за дедовщину

21 июня в Гомеле вынесен приговор обвинявшемуся в дедовщине 19-летнему сержанту, который служил в воинской части 5525 внутренних войск МВД.

Молодому человеку инкриминировали превышение власти по ст. 455 Уголовного кодекса. За то, что бил и унижал солдат, сержант приговорен к двум годам и шести месяцам ограничения свободы с направлением в колонию открытого типа («химия»). Его выпустили из-под стражи в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Во время прений и последнего слова сержант признал свою вину, раскаялся и просил прощения.

Прокурор предлагал наказать обвиняемого двумя годами ограничения свободы. Гособвинитель заявил, что из-за подобных злодеяний складывается негативный имидж белорусский армии. Адвокат во время прений говорил о том, что нельзя человека судить за всю дедовщину.