На бобруйском «ФанДОКе» произошел взрыв. Есть пострадавшие

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На бобруйском предприятии «ФанДОК» в цеху выпуска ДСП около семи часов вечера 21 июня произошел взрыв, повлекший возгорание.

Пострадал рабочий 1995 года рождения, с ожогами он госпитализирован. От взрывной волны также пострадали две женщины, им оказана медицинская помощь.

Предположительно, причиной взрыва стал сбой в работе оборудования, сообщает официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевского области Оксана Соленюк.

На месте ЧП работают эксперты Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

 

 

Фото facebook.com/svetlana.zychkova




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Тэги: Фандок взрыв Персона: Оксана Соленюк Город: Бобруйск

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