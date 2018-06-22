На бобруйском «ФанДОКе» произошел взрыв. Есть пострадавшие

На бобруйском предприятии «ФанДОК» в цеху выпуска ДСП около семи часов вечера 21 июня произошел взрыв, повлекший возгорание.

Пострадал рабочий 1995 года рождения, с ожогами он госпитализирован. От взрывной волны также пострадали две женщины, им оказана медицинская помощь.

Предположительно, причиной взрыва стал сбой в работе оборудования, сообщает официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевского области Оксана Соленюк.

На месте ЧП работают эксперты Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.