В пятницу на чемпионате мира по футболу будут сыграны три матча

22 июня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, состоятся три матча второго тура группового этапа.

Игровая программа дня откроется встречей в группе Е между Бразилией и Коста-Рикой, которая начнется в 15:00 в Санкт-Петербурге.

В 18:00 в Волгограде стартует матч группы D Нигерия — Исландия. Накануне в этой группе Хорватия разгромила Аргентину 3:0.

В 21:00 в Калининграде начнется еще одна игра группы Е между Сербией и Швейцарией.

Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.

Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.