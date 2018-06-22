В пятницу на чемпионате мира по футболу будут сыграны три матча
22 июня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, состоятся три матча второго тура группового этапа.
Игровая программа дня откроется встречей в группе Е между Бразилией и Коста-Рикой, которая начнется в 15:00 в Санкт-Петербурге.
В 18:00 в Волгограде стартует матч группы D Нигерия — Исландия. Накануне в этой группе Хорватия разгромила Аргентину 3:0.
В 21:00 в Калининграде начнется еще одна игра группы Е между Сербией и Швейцарией.
Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.
Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.
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