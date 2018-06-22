22 июня в Беларуси пройдет ЦТ по иностранным языкам

/ Общество
Просмотров: 45 Комментариев: 0

22 июня в Беларуси состоится централизованное тестирование по иностранным языкам. Этот экзамен планируют сдать 32 тысячи абитуриентов.

27,5 тыс. из них выбрали английский язык, 3,3 тыс. – немецкий, 818 человек – французский, 222 – испанский, 32 абитуриента будут сдавать китайский.

Экзамены по всем языкам начнутся одновременно в 11:00.

ЦТ проходит с 12 июня по 2 июля. Абитуриентам еще предстоит сдать:

24 июня — химия;

26 июня — физика;

28 июня — история Беларуси;

30 июня — география;

2 июля — всемирная история новейшего времени.

Сюжет: Вступительная кампания-2018

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: абитуриент-2018 ЦТ

Другие материалы на эту тему:

Нецентрализованное тестирование. Обществоведение от писателя Виктора Мартиновича

Нецентрализованное тестирование. Обществоведение от писателя Виктора Мартиновича

Нецентрализованное тестирование. По белорусскому языку от депутата Елены Анисим

Нецентрализованное тестирование. По белорусскому языку от депутата Елены Анисим

«В Беларуси невозможна утечка информации о содержании тестов ЦТ»

«В Беларуси невозможна утечка информации о содержании тестов ЦТ»

Куда поступать в этом году? Советы от Wargaming и кадровых агентств

Куда поступать в этом году? Советы от Wargaming и кадровых агентств

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте