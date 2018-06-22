22 июня в Беларуси пройдет ЦТ по иностранным языкам
22 июня в Беларуси состоится централизованное тестирование по иностранным языкам. Этот экзамен планируют сдать 32 тысячи абитуриентов.
27,5 тыс. из них выбрали английский язык, 3,3 тыс. – немецкий, 818 человек – французский, 222 – испанский, 32 абитуриента будут сдавать китайский.
Экзамены по всем языкам начнутся одновременно в 11:00.
ЦТ
24 июня — химия;
26 июня — физика;
28 июня — история Беларуси;
30 июня — география;
2 июля — всемирная история новейшего времени.
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