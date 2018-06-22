22 июня в Беларуси пройдет ЦТ по иностранным языкам

22 июня в Беларуси состоится централизованное тестирование по иностранным языкам. Этот экзамен планируют сдать 32 тысячи абитуриентов.

27,5 тыс. из них выбрали английский язык, 3,3 тыс. – немецкий, 818 человек – французский, 222 – испанский, 32 абитуриента будут сдавать китайский.

Экзамены по всем языкам начнутся одновременно в 11:00.

ЦТ проходит с 12 июня по 2 июля. Абитуриентам еще предстоит сдать:

24 июня — химия;

26 июня — физика;

28 июня — история Беларуси;

30 июня — география;

2 июля — всемирная история новейшего времени.