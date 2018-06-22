Глава антидопингового агентства США призвал проверить российских футболистов

Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт призвал ФИФА проверить российскую футбольную сборную, сообщает Telegraph .

Тайгарт заявил, что сборная России, по его мнению, «должна быть агрессивно проверена на допинг, чтобы защитить доверие общественности к честности чемпионата мира».

«Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов», — отметил глава американского антидопингового агентства, подразумевая успешный старт россиян на домашнем чемпионате мира.

Напомним, сборная России одержала на ЧМ-2018 две победы в двух матчах. Сначала россияне разгромили команду Саудовской Аравии — 5:0, а затем обыграли Египет — 3:1. Хозяева стали одной из первых сборных на турнире, кто обеспечил себе выход в плей-офф.