Глава антидопингового агентства США призвал проверить российских футболистов

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Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт призвал ФИФА проверить российскую футбольную сборную, сообщает Telegraph.


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Тайгарт заявил, что сборная России, по его мнению, «должна быть агрессивно проверена на допинг, чтобы защитить доверие общественности к честности чемпионата мира».

«Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов», — отметил глава американского антидопингового агентства, подразумевая успешный старт россиян на домашнем чемпионате мира.

Напомним, сборная России одержала на ЧМ-2018 две победы в двух матчах. Сначала россияне разгромили команду Саудовской Аравии — 5:0, а затем обыграли Египет — 3:1. Хозяева стали одной из первых сборных на турнире, кто обеспечил себе выход в плей-офф.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 допинг Персона: Трэвис Тайгарт

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