Глава антидопингового агентства США призвал проверить российских футболистов
Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт призвал ФИФА проверить российскую футбольную сборную, сообщает
Тайгарт заявил, что сборная России, по его мнению, «должна быть агрессивно проверена на допинг, чтобы защитить доверие общественности к честности чемпионата мира».
«Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов», — отметил глава американского антидопингового агентства, подразумевая успешный старт россиян на домашнем чемпионате мира.
Напомним, сборная России одержала на ЧМ-2018 две победы в двух матчах. Сначала россияне разгромили команду Саудовской Аравии — 5:0, а затем обыграли Египет — 3:1. Хозяева стали одной из первых сборных на турнире, кто обеспечил себе выход в плей-офф.
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