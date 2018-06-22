Мужчина выдавал себя за женщину на сайте знакомств. Он обвиняется в мошенничестве

24-летний уроженец Гродненской области обвиняется в мошенничестве и вымогательстве.

Фото Следственного комитета

С декабря 2015 года по январь 2018 года мужчина, выдавая себя за женщину в социальной сети и на сайте знакомств, завладел денежными средствами 63 мужчин на сумму более 52 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый предъявил одному из потерпевших требование о перечислении денег под угрозой разглашения сведений об их виртуальном общении супруге, в результате чего завладел 10 рублями.

Фигурант для наполнения персональной страницы использовал фотографии неизвестных ему девушек, которые находил в интернете. После блокировки аккаунта продолжал переписку в мессенджерах на мобильном устройстве. На звонки он не отвечал и на встречи не являлся, ссылаясь на различные обстоятельства. Впоследствии двое пострадавших обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Полученные противоправным способом денежные средства обвиняемый переводил на свой счет букмекерской конторы и обналичивал, после чего делал ставки на результаты спортивных состязаний, тратил на посещение увеселительных заведений в Минске и дорогостоящие подарки девушке.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество в особо крупном размере, повторно), ч. 2 ст. 208 (вымогательство) Уголовного кодекса.

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб потерпевшим возмещен частично.