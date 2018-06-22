Макей: Лукашенко, а также президенты Германии и Австрии, примут участие в церемонии открытия мемориала в Тростенце

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Александр Лукашенко 29 июня примет участие в церемонии открытия мемориала в Тростенце. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, открывая 22 июня в Минске 10-й неформальный министерский диалог стран Восточного партнерства, передает БелаПАН.

«Символично, что наша встреча проходит, когда в Беларуси вспоминают жертв Второй мировой войны, которая началась для Советского Союза в этот самый день 77 лет назад, — сказал Макей. — Через неделю президент Беларуси откроет мемориал в Тростенце под Минском, где более 250 тысяч человек со всей Европы, в большинстве евреи, были уничтожены нацистами».

По словам Макея, на церемонии также будут присутствовать президенты Германии и Австрии.

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Тэги: Тростенец Персона: Александр Лукашенко Владимир Макей

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