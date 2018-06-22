Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область

/ Общество
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Александр Лукашенко 22 июня совершает рабочую поездку в Могилевскую область.

В Шкловском районе глава государства посетит организации, входящие в структуру холдинга «Купаловское». Президенту доложат о том, как реализуются задачи по созданию эффективного интегрированного объединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции на основе современных технологий на базе сельхозорганизаций Шкловского района.

Во время поездки также будет поднята тема заготовки кормов в Шкловском районе, Могилевской области и Беларуси в целом, будут обсуждены вопросы социально-экономического развития региона, сообщает БЕЛТА.

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Тэги: рабочая поездка Персона: Александр Лукашенко Город: Шклов

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