В Жлобинском районе легковушка влетела в отбойник. Водителя зажало

/ Происшествия
Просмотров: 184 Комментариев: 0

Ночью 22 июня на 210-м километре трассы М-5 в районе деревни Белица Жлобинского района легковой автомобиль влетел в металлическое ограждение дороги (отбойник).

Сообщение о ДТП, в результате которого водитель оказался зажатым в салоне, поступило в МЧС в 2:27. Как выяснилось, водитель 1988 года рождения на «Форде Сиерра» 1987 года выпуска не справился с управлением и врезался в отбойник. Также в машине находился пассажир 1991 года рождения, который покинул автомобиль самостоятельно до прибытия спасателей.

 

 

Работниками МЧС с применением гидравлического оборудования водитель был деблокирован.

С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом и рваные раны правого бедра, перелом правого плеча» мужчина был госпитализирован, сообщает МЧС.

 

Фото и видео МЧС

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: МЧС ДТП Город: Жлобин

Другие материалы на эту тему:

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

Водитель, сбивший людей у ТЦ «Замок», осужден на 5 лет колонии

Водитель, сбивший людей у ТЦ «Замок», осужден на 5 лет колонии

«Никакими деньгами не восполнить потерю». Судят водителя за ДТП у ТЦ «Замок»

«Никакими деньгами не восполнить потерю». Судят водителя за ДТП у ТЦ «Замок»

Двое детей остались у погибшего в ДТП на переезде милиционера

Двое детей остались у погибшего в ДТП на переезде милиционера

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте