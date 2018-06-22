В Жлобинском районе легковушка влетела в отбойник. Водителя зажало

Ночью 22 июня на 210-м километре трассы М-5 в районе деревни Белица Жлобинского района легковой автомобиль влетел в металлическое ограждение дороги (отбойник).

Сообщение о ДТП, в результате которого водитель оказался зажатым в салоне, поступило в МЧС в 2:27. Как выяснилось, водитель 1988 года рождения на «Форде Сиерра» 1987 года выпуска не справился с управлением и врезался в отбойник. Также в машине находился пассажир 1991 года рождения, который покинул автомобиль самостоятельно до прибытия спасателей.

Работниками МЧС с применением гидравлического оборудования водитель был деблокирован.

С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом и рваные раны правого бедра, перелом правого плеча» мужчина был госпитализирован, сообщает МЧС.

Фото и видео МЧС