Лукашенко: проект агрохолдинга «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии сельхозпроизводства

Проект агрохолдинга «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии сферы сельхозпроизводства Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко 22 июня в Шкловском районе, посещая организации, входящие в структуру холдинга.

«Цель одна — эффективное производство. В противном случае вы не выживете. Дело даже не в том, чтобы выжить: мы сегодня уже уперлись в некую неопределенность в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, как жить дальше, как двигаться дальше, чтобы обеспечить эффективное производство и выстоять в конкуренции», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА .

Он отметил, что в свое время аналогичным этапом для сельхозпроизводств Беларуси было создание предприятий наподобие ОАО «Александрийское». «Появилось такое хозяйство, что дальше? Это серьезный вопрос, и здесь, в «Купаловском», провалить этот проект мы не можем. Поэтому тщательно подбирайте руководителей», — сказал белорусский лидер.