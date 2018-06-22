Лукашенко: проект агрохолдинга «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии сельхозпроизводства

/ Экономика
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Проект агрохолдинга «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии сферы сельхозпроизводства Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко 22 июня в Шкловском районе, посещая организации, входящие в структуру холдинга.

«Цель одна — эффективное производство. В противном случае вы не выживете. Дело даже не в том, чтобы выжить: мы сегодня уже уперлись в некую неопределенность в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, как жить дальше, как двигаться дальше, чтобы обеспечить эффективное производство и выстоять в конкуренции», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

Он отметил, что в свое время аналогичным этапом для сельхозпроизводств Беларуси было создание предприятий наподобие ОАО «Александрийское». «Появилось такое хозяйство, что дальше? Это серьезный вопрос, и здесь, в «Купаловском», провалить этот проект мы не можем. Поэтому тщательно подбирайте руководителей», — сказал белорусский лидер.

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Тэги: сельское хозяйство Персона: Александр Лукашенко Город: Шклов

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