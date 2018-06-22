Следствие просит откликнуться очевидца ДТП на улице Матусевича в Минске, в котором пострадали мама и ребенок

Следственный комитет разыскивает очевидца ДТП , произошедшего на улице Матусевича в Минске и в котором пострадали женщина и ее малолетний ребенок.

Напомним, 31 мая около 19 часов 74-летний водитель за рулем автомобиля «Джили» двигался по улице Матусевича в направлении улицы Жудро. Он совершил наезд на 24-летнюю женщину с двухлетним сыном. Мать с ребенком пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеходы получили тяжелые травмы, с которыми были госпитализированы.

После ДТП 74-летний водитель покинул салон. Прибывшие по сообщению очевидцев сотрудники органов внутренних дел задержали мужчину. Согласно проведенному освидетельствованию, пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

В отношении пенсионеры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

С целью установления обстоятельств ДТП, следователи просят водителя автомобиля «Пежо 406» темно-синего цвета, предположительно видевшего момент наезда на пешеходов и принявшего меры по задержанию подозреваемого, обратиться в орган предварительного расследования.

Контактные телефоны: 8(017)3895064, 8(017)3895078, 8(029)6472283.