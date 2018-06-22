В Кричеве мужчина выстрелом в голову убил бывшую жену и покончил с собой
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В Кричеве 21 июня вечером, около 18 часов, прямо на улице мужчина 1959 года рождения выстрелом в голову убил бывшую супругу 1963 года рождения, после чего покончил с собой.
Экспертизами будет установлено, имеются ли в крови мужчины алкоголь, психотропные или наркотические вещества.
С места происшествия изъято предполагаемое орудие совершенного преступления — пистолет марки ТТ, патроны и гильзы,
Кричевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.139 УК).
Фото Государственного комитета судебных экспертиз
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