В Кричеве мужчина выстрелом в голову убил бывшую жену и покончил с собой

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В Кричеве 21 июня вечером, около 18 часов, прямо на улице мужчина 1959 года рождения выстрелом в голову убил бывшую супругу 1963 года рождения, после чего покончил с собой.

Экспертизами будет установлено, имеются ли в крови мужчины алкоголь, психотропные или наркотические вещества.

С места происшествия изъято предполагаемое орудие совершенного преступления — пистолет марки ТТ, патроны и гильзы, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

Кричевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.139 УК).

 

Фото Государственного комитета судебных экспертиз

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Тэги: убийство суицид Город: Кричев

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