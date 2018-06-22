Макей: в отношениях Беларуси с ЕС остаются некоторые чувствительные вопросы

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За последние два года Беларусь и ЕС не только значительно улучшили атмосферу взаимоотношений, но и достигли конкретных осязаемых ощутимых результатов в сотрудничестве. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей 22 июня на пресс-конференции в Минске. Вместе с тем, добавил он, некоторые чувствительные вопросы в отношениях Минска с Брюсселем еще остаются, передает БелаПАН.

Напомним, накануне на встрече с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда была «хорошим транзитным окном для Евросоюза» и ожидает такого же отношения со стороны ЕС. «К сожалению, мы этого не видим со стороны Европейского союза. <…> Мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас»,  — сказал он.

На вопрос, в чем именно белорусская сторона видит недостаточную открытость ЕС, Макей ответил: «То, что остаются определенные проблемные вопросы в наших отношениях, это не секрет, они касаются гуманитарной сферы. Есть несколько чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем, которые находятся в нашей повестке и которые мы договорились решать, понимая, что что-то может быть решено уже завтра, а что-то может быть решено в более отдаленной перспективе. Есть несколько вопросов, которые связаны с нашим торгово-экономическим сотрудничеством, с наличием определенных барьеров в нашей торговле. Скорее всего, глава государства имел в виду эти моменты».


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При этом глава МИД подчеркнул, что Минск и Брюссель договорились решать все возникающие вопросы путем диалога. Макей сообщил, что в августе Беларусь посетит еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витянис Андрюкайтис. С ним планируется обсудить «проблемные вопросы, связанные с определенными трудностями в транзите белорусских сельскохозяйственных товаров через территорию ЕС».

«В целом же, что касается наших отношений с ЕС, то Евросоюз не выделяет Беларусь в какую-то отдельную категорию или страну, с которой у него существует особый торгово-экономический режим, — сказал Макей. — У ЕС есть особые торговые режимы с отдельными категориями стран — например, со странами, которые заключили соответствующие специальные соглашения о расширенной ассоциации. Но по отношению к остальным странам ЕС использует одинаковый режим в торговле. Здесь я вижу, что наши субъекты хозяйствования должны приложить максимум усилий для того, чтобы выйти на рынок ЕС с конкурентоспособными и качественными товарами».

По словам главы МИД, через несколько недель в рамках традиционной ежегодной учебы белорусских послов в Минске планируется провести семинар, на котором будут обсуждаться вопросы продвижения белорусских товаров на рынки ЕС и устранения каких-то возможных искусственных барьеров, если они имеются. «Но в целом мы рассматриваем перспективы нашего торгово-экономического взаимодействия с ЕС весьма оптимистично», — подчеркнул Владимир Макей.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС

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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Владимир Макей Александр Лукашенко Йоханнес Хан Город: Минск

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