Дашкевич установил возле развлекательного комплекса в Куропатах две большие растяжки
Один из лидеров «Молодого фронта» (Чехия) Дмитрий Дашкевич 22 июня установил возле развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» две большие растяжки, пишет
Они установлены на деревянных конструкциях, которые собирались возле комплекса. Одна из них размещена возле входа, вторая — вдоль забора, чтобы она была видна из транспорта, проезжающего по Минской кольцевой автодороге.
На двух растяжках одна и та же надпись — «Курапаты — дарога сьмерці». Так называлась статья Зенона Позняка, которая была опубликована в газете «Літаратура і мастацтва» в июне 1988 года и в которой рассказывалось о расстрелах в урочище жертв сталинских репрессий.
Установка растяжек заняла около 50 минут. За происходящим наблюдали сотрудники правоохранительных органов в штатском, ведя видеозапись. Однако в процесс установки растяжек они не вмешивались.
Дашкевич не исключает, что его могут задержать и наказать административным арестом.
Акции против работы развлекательного комплекса с рестораном проходят ежедневно с 31 мая.
Обсудим?