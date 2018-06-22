Дашкевич установил возле развлекательного комплекса в Куропатах две большие растяжки

Один из лидеров «Молодого фронта» (Чехия) Дмитрий Дашкевич 22 июня установил возле развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» две большие растяжки, пишет БелаПАН .

Фото svaboda.org

Они установлены на деревянных конструкциях, которые собирались возле комплекса. Одна из них размещена возле входа, вторая — вдоль забора, чтобы она была видна из транспорта, проезжающего по Минской кольцевой автодороге.

На двух растяжках одна и та же надпись — «Курапаты — дарога сьмерці». Так называлась статья Зенона Позняка, которая была опубликована в газете «Літаратура і мастацтва» в июне 1988 года и в которой рассказывалось о расстрелах в урочище жертв сталинских репрессий.

Установка растяжек заняла около 50 минут. За происходящим наблюдали сотрудники правоохранительных органов в штатском, ведя видеозапись. Однако в процесс установки растяжек они не вмешивались.

Дашкевич не исключает, что его могут задержать и наказать административным арестом.

Акции против работы развлекательного комплекса с рестораном проходят ежедневно с 31 мая.