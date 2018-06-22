Макей: за последние два-три года в отношениях с ЕС мы достигли большего прогресса, чем за предыдущие 20 лет

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Свое участие в Восточном партнерстве Беларусь рассматривает как неотъемлемую часть общего сотрудничества с Евросоюзом во всех сферах. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 июня на пресс-конференции по итогам 10-го раунда неформальных министерских диалогов стран Восточного партнерства, передает БелаПАН.

«Для нас важна эта инициатива, потому что она предоставляет нам больше возможностей для сближения с общепринятыми европейскими стандартами в различных сферах и областях, — сказал Макей. — Если говорить о конкретике, то мы можем однозначно утверждать, что за последние пару лет, в том числе благодаря нашему участию в этой инициативе, мы достигли конкретных результатов. У нас в целом торгово-экономическое сотрудничество с ЕС улучшилось. В прошлом году мы более чем на 20% увеличили наш товарооборот».

Макей отметил, что значительно улучшилось сотрудничество Беларуси с финансовыми институтами ЕС — Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. «Должен сказать, что ЕБРР с 1992 года выделил на Беларусь более 2 млрд долларов, — сказал он. — Мы сотрудничаем с европейскими финансовыми институтами в реализации ряда проектов, которые принесут отдачу для наших граждан. Это, например, строительство дорог, утепление домов, строительство водоочистных сооружений».

Глава МИД также отметил, что в рамках программы MOST (Mobility Scheme for Targeted People-to-People-Contacts/Программа мобильности для целенаправленных межличностных контактов) более полутора тысяч белорусских специалистов посетили страны ЕС, где изучили европейский опыт в различных сферах. Беларусь также является участницей Болонского процесса и проектов в рамках программы Erasmus+.

«Есть конкретная отдача, конкретные положительные примеры. Но мы считаем, что мы не должны останавливаться на этом», — сказал Макей и добавил, что в течение последних двух дней стороны обсуждали, что еще можно сделать для большего укрепления отношений Беларуси с ЕС.

«Должен сказать, что за последние два-три года мы действительно достигли большого прогресса в наших отношениях с ЕС, — сказал Макей. — Я считаю, что этот прогресс значительно больше тех наших «достижений», которые были в предыдущие 20 лет. Мы едины в нашем мнении относительно того, что дальнейшее развитие и расширение критически-конструктивного диалога поможет укреплению позитивной атмосферы в наших отношениях и принесет еще большую пользу и ЕС, и Беларуси».

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС

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Тэги: Беларусь-ЕС Восточное партнерство Персона: Владимир Макей

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