Женщина нашла в упаковке с куриными шейками фалангу человеческого пальца

Жительница Гродненской области обнаружила в упаковке с мясной продукцией фалангу человеческого пальца.

«Проводится проверка. Не исключается, что инцидент имел место в результате происшествия на производстве», — сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Некоторые подобробности инцидента стали известны TUT.by .

Так, по информации портала, неприятный «сюрприз» женщина обнаружила в выпущенной в конце мая упаковке с куриными шейками. 21 июня она достала их из морозилки и оставила размораживаться, после чего и заметила среди шеек фалангу.

Женщина сразу же обратилась в милицию. Правоохранители, по сведениям TUT.by, уже разыскали мужчину, чья фаланга пальца предположительно и оказалась в упаковке с мясной продукцией. Им оказался работник птицефабрики в Минской области.

Более того, по неофициальной информации, у этого сотрудника фабрики отсутствуют фаланги на нескольких пальцах.

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