Женщина нашла в упаковке с мясной продукцией фалангу человеческого пальца
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Жительница Гродненской области нашла в упаковке с мясной продукцией фалангу человеческого пальца.
«Продукция произведена на одном из предприятий Минской области. Проводится проверка. Не исключается, что инцидент имел место в результате происшествия на производстве», — сообщили
Палец был найден в упаковке с куриными субпродуктами. Женщина купила набор куриных шеек, а 21 июня достала их из морозилки и оставила размораживаться. После обнаружения фаланги она сразу вызвала милицию. Сотрудники уже отыскали мужчину с похожей травмой. Им оказался сотрудник птицефабрики в Минской области, где в конце мая была выпущена эта пачка субпродуктов, пишет
Фото на ярлыке носит иллюстративный характер
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