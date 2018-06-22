Женщина нашла в упаковке с мясной продукцией фалангу человеческого пальца

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Жительница Гродненской области нашла в упаковке с мясной продукцией фалангу человеческого пальца.

«Продукция произведена на одном из предприятий Минской области. Проводится проверка. Не исключается, что инцидент имел место в результате происшествия на производстве», — сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Палец был найден в упаковке с куриными субпродуктами. Женщина купила набор куриных шеек, а 21 июня достала их из морозилки и оставила размораживаться. После обнаружения фаланги она сразу вызвала милицию. Сотрудники уже отыскали мужчину с похожей травмой. Им оказался сотрудник птицефабрики в Минской области, где в конце мая была выпущена эта пачка субпродуктов, пишет TUT.by.

 

Фото на ярлыке носит иллюстративный характер

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Тэги: фаланга палец мясопродукты

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