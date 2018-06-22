Спецслужба Германии: угроза шпионажа и саботажа в интернете становится все более серьезной
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По мнению главы Федерального ведомства охраны конституции Ханса-Георга Масена, угроза шпионажа и саботажа в интернете становится все более серьезной.
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Он отметил, что в нынешнем году выросло количество и качество проводимых спецслужбами кампаний.
В качестве стран, от которых идет наибольшая угроза Германии, он назвал Россию, Китай и Иран. Масен считает, что немецкая демократия должна быть способна к обороне в киберпространстве, пишет
Ранее сообщалось, что Бундесвер набрал 13 тысяч киберкомандос для войны с виртуальным агрессором.
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