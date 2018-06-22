Россельхознадзор снял запрет на поставки белорусского молока

/ Экономика
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 22 июня сняла ограничения на поставки белорусской молочной продукции в таре объемом от 2,5 литра.

Россельхознадзор разместил на своем сайте перечень белорусских компаний — поставщиков молока в РФ, сообщает ТАСС.

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В перечень вошли ранее попавшие под санкции Барановичский молочный комбинат, Ляховичский молокозавод, ОАО «Беллакт», «Мозырские молочные продукты», Туровский молочный комбинат и Лидский молочно-консервный комбинат.

Напомним, 4 июня Россельхознадзор принял решение с 6 июня 2018 года ввести временные ограничения на поставки в Россию молока и других видов молочной продукции белорусского производства. Ограничения коснулись молока, молочной сыворотки, концентрата сывороточного и молочного белка в таре более 2,5 литров.

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Тэги: Россельхознадзор молоко Беларусь-Россия

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