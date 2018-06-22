Youtube и Facebook введут платную подписку

Нелегкие финансовые времена ожидают людей, которые не мыслят своей жизни без Youtube и Facebook.

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В частности, первый будет брать деньги за некоторые популярные каналы. В популярном видеопортале объяснили, что такая инициатива принадлежит ведущим блогерам, у которых 100 и более тысяч подписчиков. Обойдется это пользователю в 4,99 доллара в месяц.

Сообщается, что Facebook уже тестирует функцию платных групп — платить за доступ к таким сообществам придется 5-30 долларов в месяц.