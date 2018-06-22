В компании, причастной к открытию ресторана «Поедем поедим», не видят причин для его сноса или переноса

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В СООО «БелРестИнвест», причастном к открытию развлекательного комплекса в Куропатах, не видят оснований для удовлетворения требований о сносе или переносе здания.

Фото Дмитрия Дмитриева

Ответ на коллективное обращение граждан получил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

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В руководстве компании, сообщил он БелаПАН, считают, что здание, в котором размещается ресторан, «построено и введено в эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, в том числе оно находится за границами охранной зоны «Куропаты».

11 июня несколько активистов, в том числе Северинец и Вячеслав Сивчик, приехали в офис застройщика объекта в урочище. Однако дверь им не открыли, поэтому активисты оставили обращение в почтовом ящике.

В обращении к владельцам комплекса отмечено, что его расположение в непосредственной близости от «национального некрополя аморально и неприемлемо».

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«Этот ресторан с баней, батутами и детской площадкой был построен вами незаконно, в охранной зоне Куропат. В нашем распоряжении есть документы, которые это подтверждают. Более того, в дальнейших действиях ответственных государственных чиновников и владельцев комплекса «Поедем поедим» просматривается коррупционная схема. Мы требуем от вас снести или перенести ресторанно-развлекательный комплекс», — сказано в обращении.

Акции против открытия развлекательного комплекса возле места массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты проходят ежедневно с 31 мая.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: БелРестИнвест Куропаты Бульбаш-холл Персона: Павел Северинец Город: Минск

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