Фотофакт. Пьяный восьмиклассник на байке протаранил автомобиль ГАИ
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в два часа ночи в Заславле.
Как сообщили в Госавтоинспекции столичного региона, экипаж ДПС во время несения службы увидел водителя на мотоцикле «Днепр», который ехал по улице Великой без света и номеров.
Требованию остановиться байкер не подчинился и попытался скрыться, но случайно врезался в автомобиль ГАИ, разбив машине задний левый фонарь. После этого он убежал. Впрочем, вскорости, правонарушитель был задержан.
Как выяснилось, им оказался нетрезвый (0,74 промилле) восьмиклассник одной из местных школ.
В ходе разбирательства он рассказал, что отмечал свое 15-летие, выпив на двоих литровую упаковку плодово-ягодного вина, после чего решил прокатиться.
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