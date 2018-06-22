Фотофакт. Пьяный восьмиклассник на байке протаранил автомобиль ГАИ

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в два часа ночи в Заславле.

Как сообщили в Госавтоинспекции столичного региона, экипаж ДПС во время несения службы увидел водителя на мотоцикле «Днепр», который ехал по улице Великой без света и номеров.

Требованию остановиться байкер не подчинился и попытался скрыться, но случайно врезался в автомобиль ГАИ, разбив машине задний левый фонарь. После этого он убежал. Впрочем, вскорости, правонарушитель был задержан.

Как выяснилось, им оказался нетрезвый (0,74 промилле) восьмиклассник одной из местных школ.

В ходе разбирательства он рассказал, что отмечал свое 15-летие, выпив на двоих литровую упаковку плодово-ягодного вина, после чего решил прокатиться.