Видеофакт. В Гродно БМП раздавила «Фольксваген»

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Гродно — боевая машина пехоты днем в пятницу, 22 июня, прямом смысле раздавила «Фольксваген-Поло».

Водитель каким-то чудом не пострадал.

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, около 16:30 на перекрестке дорог в районе АЗС населенного пункта Ласосно на окраине Гродно механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем.

Машина получила механические повреждения. Водителю автомобиля оказана помощь, угрозы для его жизни нет.

В причинах ДТП разбираются представители ГАИ и ВАИ.

Возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, будет организовано в соответствии с законодательством, заверили в Минобороны.

В прошлом году 18 августа в Гродно на улице Советских пограничников легковушка врезалась в колонну танков, которая направлялась в сторону Лососно. Водитель автомобиля, который проигнорировал военных регулировщиков.

Но наибольший резонанс имело ДТП с танком на столичном проспекте Независимости. Вечером 24 июня 2017 года при следовании колонны военной техники на репетицию парада в районе станции метро «Московская» танк выехал за пределы проезжей части, врезался в столб и дерево.