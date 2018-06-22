Минобороны обнародовало маршруты колонн в дни тренировок парада

Министерство обороны Беларуси обнародовало маршруты колонн в дни последних двух тренировок военного парада и непосредственно 3 июля, в День Независимости.

По информации Минобороны, 23 и 28 июня механизированная колонна начнет выдвижение из парков в 18:00. Построение до пересечения ул. Стариновская — пр-т Независимости.

В 19:00 — начало движения в Минск по маршруту: пр-т Независимости — пр-т Машерова — до моста через р. Свислочь.

Механизированная колонна проходит по маршруту: пр-т Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр-т Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — пр-т Независимости — пр-т Машерова — до моста через р. Свислочь.

Возвращение: пр-т Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр-т Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — пр-т Независимости — ул. Стариновская — Уручье.

Начало тренировок в 23:00.

Пешая колонна начинает движение в 19:30. Маршрут: ул. Рогачевская — пр-т Независимости — МКАД— пр-т Победителей — ул. Саперов — ул. Тимирязева — пр-т Машерова — ул. Гвардейская — ул. Тарханова — ул. Игнатенко — ул. Грибоедова. Возвращение: пр-т Победителей — МКАД — пр-т Независимости — ул. Рогачевская.

3 июля маршруты механизированных и пеших колонн будут аналогичны представленным ранее.

Механизированная колонна начинает выдвижение в Минск в 04:00, выход в город — в 05.00.

Пешая колонна начинает выдвижение в 06:00.