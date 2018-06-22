Больше всех туристов в Литву приезжает из Беларуси

/ Беларусь-ЕС
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По данным официальной статистики Литвы, больше всех туристов в страну в прошлом году приезжало из Беларуси.

Фото pixabay.com

Так, в 2017-м количество иностранцев, прибывавших с ночлегом, увеличилось на 9,9% до 2,523 млн человек.

Топ-5 стран выглядит так:

  1. Беларусь (17,1% всех туристов);
  2. Латвия (12,2%);
  3. Россия (10,2%);
  4. Польши (8,6%);
  5. Германия (8,5%).

Как отмечает Департамент статистики, иностранцы в прошлом году потратили 1,169 млрд евро (+6,8% к уровню 2016 года), пишет DELFI.

В среднем каждый путешественник с ночевкой тратил в Литве 345,4 евро.

Напомним, власти Вильнюса приняли решение о введении с 1 июля нового налога на туристов. Он составит 1 евро в сутки.

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Тэги: туризм Беларусь-Литва Литва

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