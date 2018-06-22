Больше всех туристов в Литву приезжает из Беларуси
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По данным официальной статистики Литвы, больше всех туристов в страну в прошлом году приезжало из Беларуси.
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Так, в 2017-м количество иностранцев, прибывавших с ночлегом, увеличилось на 9,9% до 2,523 млн человек.
Топ-5 стран выглядит так:
- Беларусь (17,1% всех туристов);
- Латвия (12,2%);
- Россия (10,2%);
- Польши (8,6%);
- Германия (8,5%).
Как отмечает Департамент статистики, иностранцы в прошлом году потратили 1,169 млрд евро (+6,8% к уровню 2016 года), пишет
В среднем каждый путешественник с ночевкой тратил в Литве 345,4 евро.
Напомним, власти Вильнюса приняли решение о введении с 1 июля нового налога на туристов. Он составит 1 евро в сутки.
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