Что можно брать в салон по новым правилам перевозки ручной клади Wizz Air
Согласно новым правилам венгерского лоукостера Wizz Air, для пассажиров вводится услуга приоритетной посадки.
Как отмечается, пассажиры, которые выберут услугу приоритетной посадки, смогут взять ручную кладь с собой в салон.
Остальным придется сдавать ручную кладь в багажное отделение самолета, которую можно будет получить после прилета с транспортной ленты.
«Пассажиры с ручной кладью (максимальных размеров 40x30x18 см), которую можно разместить под сиденьем, могут продолжать ее брать с собой в салон самолета», — разъяснили в Wizz Air.
В компании подчеркнули, что изменения в правилах перевозки ручной клади уже действуют внутри сети Wizz Air, но введение их в действие зависит от готовности каждого аэропорта отправления отдельно, пишет
Отметим, что услуга WIZZ Priority от Wizz Air оплачивается дополнительно и стоит от 5-10 евро (если покупается онлайн) до 25 евро (если оплачивается в аэропорту).
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