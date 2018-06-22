Что можно брать в салон по новым правилам перевозки ручной клади Wizz Air

Согласно новым правилам венгерского лоукостера Wizz Air, для пассажиров вводится услуга приоритетной посадки.

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Как отмечается, пассажиры, которые выберут услугу приоритетной посадки, смогут взять ручную кладь с собой в салон.

Остальным придется сдавать ручную кладь в багажное отделение самолета, которую можно будет получить после прилета с транспортной ленты.

«Пассажиры с ручной кладью (максимальных размеров 40x30x18 см), которую можно разместить под сиденьем, могут продолжать ее брать с собой в салон самолета», — разъяснили в Wizz Air.

В компании подчеркнули, что изменения в правилах перевозки ручной клади уже действуют внутри сети Wizz Air, но введение их в действие зависит от готовности каждого аэропорта отправления отдельно, пишет УНИАН . На такой шаг лоукостер пошел в связи с ограниченным местом в салоне самолета, где багаж всех пассажиров может не поместиться.

Отметим, что услуга WIZZ Priority от Wizz Air оплачивается дополнительно и стоит от 5-10 евро (если покупается онлайн) до 25 евро (если оплачивается в аэропорту).