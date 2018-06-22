Берлинский кинофестиваль отдали иностранцам

Заметные изменения ожидают один из ведущих кинофестивалей мира — Берлинале. Бессменного многие годы руководителя Дитера Косслика «отправят на покой».

Фото с сайта filmweb.pl

Как сообщается теперь у Берлинале будет сразу два босса: художественным руководителем станет итальянец Карло Шатриан; исполнительным директором — голландка Мариэтт Риссенбик.

Такое решение принял наблюдательный совет во главе с уполномоченной федерального правительства по вопросам культуры и СМИ Моникой Грюттерс, пишет DW .

Косслик возглавляет Берлинале с 2001 года, его контракт истекает в 2019 году. Новые руководители начнут работать с 2020 года.

69 Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 7 по 27 февраля 2019 года.