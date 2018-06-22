Берлинский кинофестиваль отдали иностранцам

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Заметные изменения ожидают один из ведущих кинофестивалей мира — Берлинале. Бессменного многие годы руководителя Дитера Косслика «отправят на покой».

Фото с сайта filmweb.pl

Как сообщается теперь у Берлинале будет сразу два босса: художественным руководителем станет итальянец Карло Шатриан; исполнительным директором — голландка Мариэтт Риссенбик.

Такое решение принял наблюдательный совет во главе с уполномоченной федерального правительства по вопросам культуры и СМИ Моникой Грюттерс, пишет DW.

Косслик возглавляет Берлинале с 2001 года, его контракт истекает в 2019 году. Новые руководители начнут работать с 2020 года.

69 Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 7 по 27 февраля 2019 года.

Берлинский международный кинофестиваль впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается самым крупным и престижным в мире кино.

«Берлинале» ориентируется в основном на так называемое авторское кино. В конкурсной программе фестиваля участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, снятые не ранее, чем за 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других смотрах.

В разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале имели фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссеров французской «новой волны» — Жан-Люка Годара, Клода Шаброля.

 

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Тэги: Берлинале Персона: Дитер Косслик Карло Шатриан Мариэтт Риссенбик

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