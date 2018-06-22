Фотофакт. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сдержал слово и впервые надел галстук

Глава греческого правительства Алексис Ципрас сдержал слово, данное в 2015 году, когда он был лидером оппозиции, надеть галстук.

Сегодня Ципрас вышел в свет в красном (вероятно, под цвет идеологии) галстуке.

Выступая перед соратниками-депутатами, он подчеркнул, что слово нужно держать: «Как видите, я в галстуке. Обязательства по пари надо выполнять». Это заявление вызвало восторг и бурю аплодисментов.

Утром 22 июня стало известно, что после восьми лет долгового кризиса Греция получила от Еврогруппы последний транш финансовой помощи в размере 15 млрд евро.

Встречаясь с президентом страны Прокописом Павлопулосом, премьер отметил, что решение Еврогруппы сделало госдолг Греции «устойчивым».