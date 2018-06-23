В субботу будет не до пикников – ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер

В субботу, 23 июня, на территории Беларуси будет преобладать облачная погода, сообщили в Белгидромете.

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Так, на большей части республики пройдут дожди, местами по юго-востоку — сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы.

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит +13..+18°C, по западу воздух может прогреваться до +21°C.

В столице также на улицу без зонта лучше не выходить (вероятность дождя составляет 80-90%).

Ветер переменных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха в утренние часы +12..+14°C, днем – до +14..+16°C, к вечеру – до +11..+13°C.