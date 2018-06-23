На выходные ГАИ подготовила «сюрпризы» для автомобилистов, задействован даже спецбатальон «Стрела»

/ Общество
Просмотров: 1580 Комментариев: 0

По информации МВД, в выходные дни Госавтоинспекция будет работать в усиленном варианте несения службы. Ожидается, что сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах.

Как отмечается наряды дорожно-патрульной службы уделят особое внимание контролю за соблюдением автомобилистами и байкерами скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов, а также физическому состоянию участников дорожного движения.

Также внимание будет уделено использованию водителями и пассажирами средств пассивной безопасности – ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.

В ГАИ сообщили, что 23-24 июня будет проводиться массированная отработка автодороги М-8 «Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины».

Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.

Кроме этого, без работы не останется спецподразделения «Стрела», сотрудники которого будут нести службу в Минской и Брестской областях.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: ГАИ

Другие материалы на эту тему:

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами

Держите руки на руле. В Могилеве МТС и ГАИ провели акцию для водителей

Держите руки на руле. В Могилеве МТС и ГАИ провели акцию для водителей

Инцидент под Могилевом. Так зачем инспекторы ГАИ разбили стекло?

Инцидент под Могилевом. Так зачем инспекторы ГАИ разбили стекло?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте