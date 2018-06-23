Лукашенко накормил лорда Коэ драниками – тот был в восторге

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Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности вечера, проведенного в компании президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коэ.

По словам официального белорусского лидера, он угощал лорда Коэ в том числе драниками со сметаной. «Он мне на ухо говорит: "Вы знаете, у нас сложилось такое мнение в Великобритании, что белорусская продукция (товары пищевые) лучшие в мире», — рассказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что больше всего английскому лорду понравилась на сметана.

«Он ел нашу сметану и говорит: "У нас такого в Великобритании нет". Обычная из магазина сметана», — резюмировал он.
 

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Тэги: драники Персона: Себастьян Коэ Александр Лукашенко

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