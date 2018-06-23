Лукашенко рассказал молодежи о счастье

По случаю Дня молодежи Александр Лукашенко направил поздравления юношам и девушкам Беларуси.

Фото из архива пресс-службы президента

Он напомнил, что современная молодежь является наследниками «героического прошлого белорусского народа».

По его мнению, «право жить на родной земле, учиться, работать, мечтать и строить планы на завтрашний день – это великое счастье и большая ответственность».

Глава государства пожелал молодежи быть активными, целеустремленными и инициативными.

Численность молодежи в Беларуси на 1 января составляла 1921,1 тыс. человек, в том числе 985,2 тыс. юношей и 935,9 тыс. девушек.

Наиболее многочисленная возрастная группа среди молодежи – молодые люди в возрасте 25-30 лет, численность которых на начало текущего года составила 868 тыс. человек, или 45,2% от общей численности молодежи. Лица в возрасте 20-24 лет составляют 512,6 тыс. человек (26,7%), 18-19 лет – 183,7 тыс. человек (9,5%), 14-17 лет – 356,8 тыс. человек (18,6%).